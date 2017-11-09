طائرة ” الحريري ” تعود إلى بيروت لنقل عدد من معاونيه

بيروت(صدى):

أفادت وسائل الإعلام، اليوم الخميس، أن طائرة رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، حطت الليلة الماضية في مطار بيروت الدولي، وأنه لم يكن على متنها.

وأكدت العديد من وسائل الإعلام أنه كان من المتوقع أن يكون ” الحريري ” على متن طائرته المتوجه إلى لبنان لتوضيح الملابسات التي دفعته إلى إعلان استقالته من الرياض.

وأشار مسؤولين بحركة المطار إلى أن الطائرة نقلت عدداً من معاوني الحريري وأنه لم يكن من بين ركابها، وأن بيروت ستكون محطةً قصيرة للطائرة قبل أن تغادرها.

جدير بالذكر، أن الحريري أعلن مطلع الأسبوع في خطاب متلفز من المملكة استقالته من منصبه، مبديًا تخوفه من تعرضه للاغتيال بواسطة إيران.