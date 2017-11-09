مهما كان شكلك.. أمر واحد لا يمكن لأي رجل جذاب أن يقاومه لديك

أماني الغامدي(صدى):

وجهت أخصائية أجتماعية نصيحة عامة للسيدات ، قائلة ، توقفي عن التفكير بما يريده الآخرون منك، إن كان شكلاً أو مضموناً، وابدئي بالتركيز على ماذا تريدينه لنفسك. فليس بذلك أي أنانية بل على العكس، إذ لا يمكنك أن تحبي أحداً آخر، خصوصاً على الصعيد العاطفي إن لم تتعلمي أن تحبي نفسك وشخصك وتتحلي بثقة عالية بالنفس.

فالثقة أجمل ما يمكن أن تتحلي به، بعيداً عن الأناقة والأزياء والطلة، وبالتالي تزيني بها واعكسي جاذبية لا مثيل لها خصوصاً أن أي رجل يمكنه مقاومته عندها.

فلتلك الثقة سحر غريب عجيب ومفعول مضمون في قدرتك على جذب أي شريك تريدينه، وبالتالي توقفي عن محاولة مقارنة نفسك بأي امرأة أخرى أو تقليدها، لأنك جميلة وأكثر من رائعة. فمن سيقع في حبك عليه أن يغرم بك لنفسك وشخصك وليس لأنك تشبهين أحداً آخر، لأنه عندها تدخلين إلى حياة عاطفية مليئة بالتعاسة والدراما والشكّ ومن المؤكد أنها ستنتهي بالفشل ما سيتسبب لك بألم كبير لن يكون من السهل أبداً عليك التخلص منه أو معالجته.

كما من المهم جداً أن تتوقفي عن محاولة إيجاد الشريك في كل زاوية من حياتك ودعي الأمور تسير لأنه من المستحيل أن تقومي بالتحكم بأمور القلب والحب، وبالتالي لا يمكنك أن تدفعي أحداً لأن يقع في حبك، خصوصاً إن كان ذلك عبر محاولة تغيير شخصك أو الأسوأ شخصيتك.

علماً أن الرجل يعشق المرأة الحقيقية والصادقة والشفافة إلى أقصى الحدود، وهو عندما يبحث عن شريكة حياته، يقوم بالبحث عما هو أبعد من الشكل ليصل إلى الجوهر والمضمون.