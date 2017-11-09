مهما كان شكلك.. أمر واحد لا يمكن لأي رجل جذاب أن يقاومه لديك
وجهت أخصائية أجتماعية نصيحة عامة للسيدات ، قائلة ، توقفي عن التفكير بما يريده الآخرون منك، إن كان شكلاً أو مضموناً، وابدئي بالتركيز على ماذا تريدينه لنفسك. فليس بذلك أي أنانية بل على العكس، إذ لا يمكنك أن تحبي أحداً آخر، خصوصاً على الصعيد العاطفي إن لم تتعلمي أن تحبي نفسك وشخصك وتتحلي بثقة عالية بالنفس.
فالثقة أجمل ما يمكن أن تتحلي به، بعيداً عن الأناقة والأزياء والطلة، وبالتالي تزيني بها واعكسي جاذبية لا مثيل لها خصوصاً أن أي رجل يمكنه مقاومته عندها.
فلتلك الثقة سحر غريب عجيب ومفعول مضمون في قدرتك على جذب أي شريك تريدينه، وبالتالي توقفي عن محاولة مقارنة نفسك بأي امرأة أخرى أو تقليدها، لأنك جميلة وأكثر من رائعة. فمن سيقع في حبك عليه أن يغرم بك لنفسك وشخصك وليس لأنك تشبهين أحداً آخر، لأنه عندها تدخلين إلى حياة عاطفية مليئة بالتعاسة والدراما والشكّ ومن المؤكد أنها ستنتهي بالفشل ما سيتسبب لك بألم كبير لن يكون من السهل أبداً عليك التخلص منه أو معالجته.
كما من المهم جداً أن تتوقفي عن محاولة إيجاد الشريك في كل زاوية من حياتك ودعي الأمور تسير لأنه من المستحيل أن تقومي بالتحكم بأمور القلب والحب، وبالتالي لا يمكنك أن تدفعي أحداً لأن يقع في حبك، خصوصاً إن كان ذلك عبر محاولة تغيير شخصك أو الأسوأ شخصيتك.
علماً أن الرجل يعشق المرأة الحقيقية والصادقة والشفافة إلى أقصى الحدود، وهو عندما يبحث عن شريكة حياته، يقوم بالبحث عما هو أبعد من الشكل ليصل إلى الجوهر والمضمون.
برق[ عدد التعليقات: 10974 ] نشر منذ 1 ساعة
واثق الخطوة يمشي ملكاً
فعلا الثقه بالنفس يتمناه الرجل في زوجته وهو يغطي عيوب قل الجمال
احيانا
رااايق[ عدد التعليقات: 2964 ] نشر منذ 1 ساعة
طــيــب ….
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1853 ] نشر منذ 56 دقيقة
اذا حضر -الشكل والجوهر والمضمون اكتمل المزيوووون- اللي تضعه داخل العيوووون-
كان زمان[ عدد التعليقات: 1880 ] نشر منذ 22 دقيقة
الثقل زين .. وليس الجمود والجبله وثقل الدم …..
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11290 ] نشر منذ 20 دقيقة
صحيح الثقه مطلوبه
ولكن لاتحل محل الجمال نهائيا 🤚🤚
بل تبقى فجوة الجمال لها تأثيرها بالأمر 😊
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.الثقه احيانا تكون سلبيه على صاحبتها 🙄 بتقولوا كيف ؟؟؟🤔
.اليكم الامثله التاليه 😁
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مثلا وحده سمينه ورجليها كانهن براميل نفط وتجي لابسه قصير او ميدي والشحوم تترجرج للناظر 😂😂 اللهم لابلاء وكثير عينات شفتهن هيك واقسم بالله لما سألت زميلتها ليه تلبس هيك تقول 👈واثقه من حالها 😥
والثانيه سمراء دارك [بلاك] وتجي لابسه ابيض وقصير للركبه
طبعا الركبه هنا اخذت اللون 👈الرمادي المائل للبنفسجي 😂
لماذا يا امة الله هاللبس تقول 👈بلعكس حلو لان جمالي هندي 💔
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هنا الثقه تحول معناها عند هالشخصيات الى نقمه بصراحه …يعني عشانك واثقه خلييتي نفسك مهرج للملاء
يمكن لو ماكانت ثقه كان ريحت العالم من الهبال والفرجه عليها
واللي هذا ثقتهن بأمورهن الشخصيه فلااعتقد ان وراهن خير بالامور الاخرى 😊
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.الثقه لها ايطارها ياجماعه مو هيك
الثقه.تنعكس على الشخص بمدى تفكيره بطريقة كلامه ونقاشاته بنظرته الثاقبه ووزنه للامور وحله لمشاكله من حوله حتى بلبسه واناقته بكل شي وبأدق تفاصيله
بلعكس انا اناقض بعض الكلام الذي انذكر بالمقال
لانه لم يعطي للثقه حقها ومضمونها