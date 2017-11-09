  • الخميس 9

    نوفمبر

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  3. مواطن يستغل مساحة فناء منزله في زراعة مايحتاجه من خضروات

مواطن يستغل مساحة فناء منزله في زراعة مايحتاجه من خضروات




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