سيدة تكسر يد طفلها وتحرق جسده لغرض التسول به
أرتكبت أم عراقية من محافظة البصرة العراقية ، جريمة بشعة بحق طفلها ، حيث قامت بكسر ذراعيّ الطفل وتعريض جسمه للحروق.
وتعود التفاصيل عندما ألقت الشرطة العراقية القبض على المرأة المتسولة ومعها طفل تدعي أنه ولدها وقد ظهرت عليه آثار تعذيب ، وبالتحقيق معها أكدت أنها فعلت به ذلك بغرض التسول .
وقال مصدر أمني في تصريحات لصحف محلية ، بعد الكشف الصحي تبيّن وجود ثلاثة كسور في ذراعي الطفل اليمنى واليسرى، بالإضافة إلى إصابات بالغة في وجهه.
وأشار إلى أنه عثر بحوزة الأم على آلة حادة وحبوب مخدرة، ولفت إلى أن الأخيرة أقرّت بضربها الطفل وحرق جسمه بواسطة السجائر للحصول على تعاطف الناس أثناء التسول.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37580 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاجول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5820 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3302 ] نشر منذ 53 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يكسر يدها
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15297 ] نشر منذ 20 دقيقة
اعوذ بالله منها