سيدة تكسر يد طفلها وتحرق جسده لغرض التسول به

بغداد(صدى):

أرتكبت أم عراقية من محافظة البصرة العراقية ، جريمة بشعة بحق طفلها ، حيث قامت بكسر ذراعيّ الطفل وتعريض جسمه للحروق.

وتعود التفاصيل عندما ألقت الشرطة العراقية القبض على المرأة المتسولة ومعها طفل تدعي أنه ولدها وقد ظهرت عليه آثار تعذيب ، وبالتحقيق معها أكدت أنها فعلت به ذلك بغرض التسول .

وقال مصدر أمني في تصريحات لصحف محلية ، بعد الكشف الصحي تبيّن وجود ثلاثة كسور في ذراعي الطفل اليمنى واليسرى، بالإضافة إلى إصابات بالغة في وجهه.

وأشار إلى أنه عثر بحوزة الأم على آلة حادة وحبوب مخدرة، ولفت إلى أن الأخيرة أقرّت بضربها الطفل وحرق جسمه بواسطة السجائر للحصول على تعاطف الناس أثناء التسول.