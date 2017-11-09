بالصور.. عمرها أكثر من 500 عام ” وثيقة ميلاد أمريكا ” للبيع في مزاد

واشنطن(صدى):

تستعد دار ” كريستي ” لطرح ” وثيقة ميلاد أمريكا ” الأثرية للبيع في مزاد سينعقد في الثالث عشر من ديسمبر المقبل، وعلق خبراء أن الخريطة دقيقة للغاية.

ويرجع تاريخ هذه الخريطة إلى أكثر من 510 أعوام، وتعتبر أقدم خريطة في العالم ذكر فيها اسم أمريكا، والتي رسمها الألماني ” مارتن فالديسمولر ” ، وتوجد أربع نسخ أخرى من الخريطة في متاحف مختلفة.

وأطلق على تلك الخريطة اسم “وثيقة ميلاد أمريكا” لأنها منحت ميلادا لعالم جديد، وتم اكتشافها من قبل دار ” كريستي ” للمزادات. ورسمت الخريطة ببعدين عام 1507، وربما يصل سعرها في المزاد إلى 1.2 مليون دولار.

وأكد أحد خبراء دار “كريستي” على أن الخريطة تمثل أقدم قطعة مكتوبة استخدم فيها كلمة ” أمريكا ” ، وكانت مكتبة الكونجرس قد اشترت وثيقة مماثلة عام 2003 مقابل عشرة ملايين دولار.

وأطلق ” فالديسمولر ” اسم ” أمريكا ” على الأرض الجديدة تيمنا بالمستكشف الإيطالي ” أميريجو فيسبوتشي ” الذي ساعد الأوروبيين على اكتشاف هذا العالم الجديد في القرنين الخامس عشر والسادس عشر.