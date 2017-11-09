بالصور..مهنس يجمع صوراً جوية لـ ” ديزني لاند ” ومطار ” جون كينيدي “

واشنطن(صدى):

جمع ” جيفري مايلشتاين ” وهو مهندس معماري أمريكي صورا جوية لمدينتي ” لوس أنجلوس ” و” نيويورك ” وجمعها في كتاب، ومن بينها صور لمناطق مثل ” تايمز سكوير ” ومطار ” جون كينيدي “.

والتقطت أيضاً بعض الصور من مروحية عمودية لـ” ديزني لاند ” وميناء ” لونج بيتش ” وآلاف السيارات في اصطفاف للانتظار بالإضافة إلى حاويات الشحن.

وقال ” مايلشتاين ” أنه نشأ وتعلم في هاتين المدينتين كما بدأ حياته المهنية بهما حيث عمل مهندسا معماريا، وقسم الصور التي التقطها إلى أربع مجموعات.

حدد ” مايلشتاين ” الصور إلى مجموعة الجيران وأخرى معنية بالأنشطة التجارية والثالثة للمتنزهات، والرابعة مختصة بوسائل النقل والأنشطة الصناعية.

وطرح المهندس الأمريكي كتابه للبيع مؤخرا مشددا على أن اطلاع الكثيرين على هذه الصور سيكون بمثابة تجربة فريدة لرؤية مدينتين شهيرتين عالميا من أعلى.