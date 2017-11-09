طباخ السم يتذوقه.. كوريا الشمالية تتجرع مرارة تجاربها النووية

بيونج يانج(صدى):

رصد مختصون أثارًا سيئة أصابت كوريا الشمالية ” أرضا وبشر ” جراء التجارب النووية التي تجريها تحت الأرض وأنها حولت المناطق المحيطة بها إلى أرض قاحلة، وتسبب في تشوهات وعيوب خلقية لدى حديثي الولادة.

وأفادت صحيفة “تشوسون إيلبو” الكورية الجنوبية بأن حوالي 80% من الأشجار المزروعة ماتت، وأن آبارًا تحت الأرض جفت في منطقة بونجي-ري بمقاطعة كيلغو شمال شرقي كوريا الشمالية نتيجة التجارب النووية.

ونقلت الصحيفة عن أحد المنشقين، الذين كانوا يعيشون في المقاطعة، قوله: “ سمعت من قريب في كيلغو أن أطفالًا ولدوا مشوهين في المستشفيات هناك ”. وأضاف أن السكان المحليين قلقون من التلوث الإشعاعي.

وأوضح منشق آخر: “ لقد تحدثت عبر الهاتف مع أفراد أسرتي الذين تركتهم هناك، وقالوا لي: إن جميع الآبار الجوفية جفت بعد التجربة النووية السادسة ”، في إشارة إلى آخر اختبار نووي للنظام الكوري في سبتمبر الماضي.