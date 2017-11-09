عاملة منزلية تنتحر شنقًا في تربة

نايف السالم(صدى):

باشرت الجهات الأمنية في محافظة تربة حالة انتحار عاملة منزلية في العشرين من عمرها – بنغالية الجنسية – بعد ورود بلاغ من كفيلها من سكان مركز العرقين شمال المحافظة يفيد بانتحار خادمته.

وأكد الكفيل بأن الخادمة لم تكن تعاني من أي أمراض نفسية تدل على قيامها بالانتحار، حيث تفاجأ وأسرته بالخادمة متوفية بعد شنق نفسها بحبل.

وعثر رجال الأمن على العاملة جثة هامدة ومعلقة بحبل في رقبتها داخل غرفتها، وتباشر الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة لحين اكتمال أدلة الطب الشرعي.