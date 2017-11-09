” هدف ” : 3000 مواطنة تقدمن على برنامج دعم نقل المرأة العاملة ” وصول “

طلال الغامدي(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” خالد أبا الخيل، عن تقدم 3172 سعوديةً على برنامج دعم نقل المرأة العاملة ” وصول ” خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من إطلاقه، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى دعم السعوديات العاملات في القطاع الخاص .

وأوضح أبا الخيل أن برنامج ” وصول ” يأتي كأحد الحلول لمعالجة تحديات التنقل من وإلى مقر العمل، من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وبجودة وسلامة عاليتين, مشيراً إلى أن البرنامج يشترط أن تكون الموظفة مسجلة بنظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيما سيغطي البرنامج في الفترة الحالية معظم مناطق المملكة .

ودعا السعوديات العاملات في القطاع الخاص إلى التسجيل في برنامج نقل المرأة العاملة “وصول” من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج من خلال الرابط ( هنا )، للتعرف على البرنامج وشروطه .