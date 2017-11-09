ابتسامة وحزن.. صورة مركبة تجمع الأميرين سعود بن فهد ومقرن بنجله منصور

علي القحطاني(صدى):

بين الحياة والموت رحلة من الفرح والحزن، هذا ما عبرت عنه صورة متداولة تجمع كلتاهما الأمير مقرن بن عبدالعزيز وابنه الفقيد الأمير منصور، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز والد زوجة منصور.

وفي الصورة المركبة المتداولة، يظهر الثلاثة في إحدى المناسبات، وهم يقفون صفا بجانب بعضهم، ومنصور في المنتصف، وتعلو وجوههم الابتسامة، فيما ظهروا في الصورة الأخرى يوم الدفن الأمير منصور، وهو ينتصفهم أيضا، ولكن محمولا على النعش، بينما يقبض الأمير مقرن على جهة، والأمير سعود بن فهد على الجهة الأخرى.