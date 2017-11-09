ابتسامة وحزن.. صورة مركبة تجمع الأميرين سعود بن فهد ومقرن بنجله منصور
بين الحياة والموت رحلة من الفرح والحزن، هذا ما عبرت عنه صورة متداولة تجمع كلتاهما الأمير مقرن بن عبدالعزيز وابنه الفقيد الأمير منصور، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز والد زوجة منصور.
وفي الصورة المركبة المتداولة، يظهر الثلاثة في إحدى المناسبات، وهم يقفون صفا بجانب بعضهم، ومنصور في المنتصف، وتعلو وجوههم الابتسامة، فيما ظهروا في الصورة الأخرى يوم الدفن الأمير منصور، وهو ينتصفهم أيضا، ولكن محمولا على النعش، بينما يقبض الأمير مقرن على جهة، والأمير سعود بن فهد على الجهة الأخرى.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3302 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا لله وانا اليه راجعون
الله يرحمه ويغفر له
صورة مؤلمة
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21462 ] نشر منذ 2 ساعتين
ألله المستعان
الصوره تقطع القلب
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37580 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله ,, الله يرحمه ويغفر له ، ويحسن عزاء والده اسرته وذويه ,, آمين ,,
,, ما احزنك اليوم هو ماافرحك و اضحكك باالأمس ,,
,, الدنيا دولاب ,, لا تستقر على باب ,,