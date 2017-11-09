استقرار أسعار النفط مع تراجع الدولار
استقرت أسعار النفط بعد انخفاضها لجلستين متتاليتين، مع تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية، وفي ظل مخاوف بشأن تزايد إمدادات الولايات المتحدة من الخام.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم ينايربمقدار سنتين إلى 63.51 دولار للبرميل، فيما انخفض ” نايمكس ” الأمريكي تسليم ديسمبربمقدار سنت واحد إلى 56.80 دولار للبرميل .
وتزامن ذلك مع تراجع مؤشر الدولارالذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.10% إلى 94.77 نقطة، وعادة ما يشكل انخفاض العملة الأمريكية ضغطًا على أسعار السلع ومن بينها النفط.
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