طلال الغامدي(صدى):

استقرت أسعار النفط بعد انخفاضها لجلستين متتاليتين، مع تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية، وفي ظل مخاوف بشأن تزايد إمدادات الولايات المتحدة من الخام.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم ينايربمقدار سنتين إلى 63.51 دولار للبرميل، فيما انخفض ” نايمكس ” الأمريكي تسليم ديسمبربمقدار سنت واحد إلى 56.80 دولار للبرميل .

وتزامن ذلك مع تراجع مؤشر الدولارالذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.10% إلى 94.77 نقطة، وعادة ما يشكل انخفاض العملة الأمريكية ضغطًا على أسعار السلع ومن بينها النفط.