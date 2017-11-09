الحصيني ينصح بارتداء الملابس الشتوية خلال اليومين القادمين في هذه المناطق

حمود العنزي(صدى):

نصح الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، بارتداء الملابس الشتوية في عدد من المناطق خلال اليومين القادمين.

وكتب الحصيني، عبر تغريدات على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “ اكشتوا واحتاطوا الأماكن المفتوحة، ارتدوا ملابس شتوية خفيفة على الرياض والقصيم والشرقية ونجران ”.

وتابع الحصيني: “ ارتدوا ملابس شتوية متوسطة على الشمالية تبوك والجوف وحائل، أما بالسواحل الغربية مكة فملابس ربيعية ”.

وحول سرعة الرياح توقع الحصيني هبوب رياح غدًا الخميس على الشمالية متوسطة السرعة مع غبار خفيف، وفي شمال جدة متوسطة السرعة وغبار خفيف، أما يوم الجمعة تكون الرياح شمال حفر الباطن متوسطة السرعة وغبار خفيف.

أما يوم السبت فتوقع رياحًا متوسطة السرعة وغبارًا خفيفًا على الكويت والخفجي.