بالفيديو.. نجاة مواطن من صاعقة رعدية بشمال المملكة

نايف السالم(صدى):

تداول مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد المواطنين ينجو من صاعقة رعدية مميتة تعرض لها خلال وجودة في الصحراء بشمال المملكة.

ويظهر المواطن خلال المقطع وهو واقف بجوار سيارته من نوع ” جيب ” وسط الصحراء وفجأة سمع صوت الصاعقة الرعدية، فيما ذكر متداولوا المقطع أن المواطن لم يصب بأي أذى.

ويتزامن نشر هذا المقطع، مع هطول أمطار رعدية ما بين متوسطة وغزيرة، في عددًا من مناطق المملكة.