المملكة تحتل المرتبة الـ 89 عالمياً في الإسهامات الإنسانية

عادل الحربي(صدى):

كشف تقرير جديد ترتيب مؤشر ” Good country Index ” الذي يصنف 163 دولة حول العالم من حيث إسهاماتها للإنسانية، وتصدرت السويد القائمة هذا العام متفوقة على العديد من الدول الكبرى والاقتصادات القوية.

وقال أحد المسؤولين عن المؤشر ” سايمون أنهولت ” أن السويد تتصدر العديد من القوائم العالمية، ففي سبتمبرالماضي على سبيل المثال، تصدرت ” ستوكهولم ” مؤشر الإبداع العالمي لأبحاث الجامعات، وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، لم تبتعد هذه الدولة عن المراكز الأولى في غالبية القوائم.

و أطلق ” أنهولت” 35 معيارا منفصلا تم تجميعها في سبعة أصناف أتت بياناتها من مصادر كالأمم المتحدة والبنك الدولي.

– هذه الأصناف أولها العلوم والتكنولوجيا، والثاني الثقافة، ثم الأمن والسلم الدوليان، والنظام العالمي، والخامس المناخ والأرض، والسادس الرخاء والمساواة، والسابع الصحة والرفاهية.

– هيمنت “ستوكهولم” على معياري المساواة والرفاهية وجاء ذلك من إصرارها على تثبيت دعائم حقوق الإنسان داخليا وخارجيا، على سبيل المثال، تعد إجازة الأبوة في السويد واحدة من أكثر السياسات السخية للعمالة في العالم.

– يحصل الآباء والأمهات الجدد على عطلات تصل إلى 480 يوما تخصص تسعين يوما منها للآباء فقط كوسيلة لتعزيز الروابط الأسرية.

– ترسل السويد أطباءها في عدد من دول العالم لمساعدة الشعوب الأخرى خاصة في الأوبئة والكوارث الطبيعية.

– مع ذلك، تحتل السويد مرتبة متدنية في معيار الأمن والسلم الدوليين بسبب ارتفاع صادراتها من الأسلحة والجدل المتعلق بأزمة اللاجئين.

– يرى ” أنهولت ” أن دولة تتميز بإبداع اجتماعي مثل السويد يمكن أن تعلم دولا كبرى أبرزها الولايات المتحدة التي احتلت المرتبة السادسة والأربعين في معيار الرخاء والمساواة والثانية عشرة في معيار الصحة والرفاهية.

ويمكن لدولة مثل جنوب إفريقيا التي احتلت المرتبة الأولى في معيار الأمن والسلم الدوليين حث السويد على خفض مبيعاتها من الأسلحة والبحث عن سبل أخرى لدعم اقتصادها.