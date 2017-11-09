بالفيديو.. عروس وصديقتها تثيران ذعر المعازيم

متابعات(صدى):

أثارت عروس وصديقتها الذعر والرعب بين المعازيم خلال حفل الزفاف برقصة مجنونة أشعلتا خلالها الألعاب النارية وقامتا بالتلويح بها في الهواء وسط جمع من صديقاتهما.

وظهرت الفتيات من صديقات العروس في مقطع فيديو متداول وقد أصبن بحالة من الرعب بسبب حركات يد العروس وصديقتها التي تسببت في تطاير شرر الألعاب النارية عليهن فآثرن الابتعاد قبل أن يعدن إليهما في رقصة على أغاني المهرجانات.