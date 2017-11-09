بالفيديو.. عروس وصديقتها تثيران ذعر المعازيم
أثارت عروس وصديقتها الذعر والرعب بين المعازيم خلال حفل الزفاف برقصة مجنونة أشعلتا خلالها الألعاب النارية وقامتا بالتلويح بها في الهواء وسط جمع من صديقاتهما.
وظهرت الفتيات من صديقات العروس في مقطع فيديو متداول وقد أصبن بحالة من الرعب بسبب حركات يد العروس وصديقتها التي تسببت في تطاير شرر الألعاب النارية عليهن فآثرن الابتعاد قبل أن يعدن إليهما في رقصة على أغاني المهرجانات.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 2 ساعتين
الشاهي فيه بلا
احرصو بالأعراس من الشاهي يجونك بعض البزارين ويحطون فيه شي يخليك ماغير تقامز وصارت مع ابوفهيد
رحنا عرس واحداً من الجماعة وهبل فينا وماغير يدور الي يَصْب الشاهي ونا ماشرب شاهي بالأعراس لأن ماداني السكر
المهم الرجال ابتلشنا فيه وهو يرقص تقول ضب منحاش بيصدونه ومن ثاني يوم يزهم علي يقول امس متى مشينا ومزحت معه وقلت له تركناك وخذوك القهوجيه استراحتهم وزهمت علينا ورحنا جبناك وماكان عليك الا القميص العلاقي والرجال اخترش قال صدق قلت لا نمزح معك الله يصلحك ومن ذاك اليوم وهو مايشرب شي بالأعراس.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21462 ] نشر منذ 2 ساعتين
بنتك يابي. يا ذي العمايل
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11290 ] نشر منذ 2 ساعتين
عاد فستان العروس كله شيفون
لو جاه نار ع طول هتولع مايلحقون عليها والله 😂😂
الا وهي صايره دجاجه على الفحم
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1853 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههه الله يسعدك ياشايب انت وروحك
عاد ماعليه الا القميص العلاقي هههههههههههههه
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1853 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولدك يابييي ..من بعض الناس -ودك تنهبه في ليله مافيها مسرى-
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21462 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يوفقهم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37579 ] نشر منذ 2 ساعتين
وكاد صابهن ماصاب ابو فهيد باالعرس وهو ماعليه الا الفنيله العلاقيه ,,
,,إلزوم نخبر الشيخ باالسالفه ,,
رااايق[ عدد التعليقات: 2964 ] نشر منذ 2 ساعتين
شايب بروحه .. هههههههههههههههههههههه
ام البنات[ عدد التعليقات: 1413 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21462 ] نشر منذ 2 ساعتين
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لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21462 ] نشر منذ 2 ساعتين
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,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1853 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولدك يابييي.. من بعض الناس مادري مايفهم ولا يسوي انه مايفهم-
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5820 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههه😊شكلهم طيرو الحظور😁😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15297 ] نشر منذ 26 دقيقة
😅😅
موفقين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22362 ] نشر منذ 24 دقيقة
هذا الجنااااااااان الي أعشششششششقه👏👏👏
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗