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بالفيديو.. عروس وصديقتها تثيران ذعر المعازيم

بالفيديو.. عروس وصديقتها تثيران ذعر المعازيم
متابعات(صدى):

أثارت عروس وصديقتها الذعر والرعب بين المعازيم خلال حفل الزفاف برقصة مجنونة أشعلتا خلالها الألعاب النارية وقامتا بالتلويح بها في الهواء وسط جمع من صديقاتهما.

وظهرت الفتيات من صديقات العروس في مقطع فيديو متداول وقد أصبن بحالة من الرعب بسبب حركات يد العروس وصديقتها التي تسببت في تطاير شرر الألعاب النارية عليهن فآثرن الابتعاد قبل أن يعدن إليهما في رقصة على أغاني المهرجانات.

 


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15 تعليق

[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 2 ساعتين

الشاهي فيه بلا
احرصو بالأعراس من الشاهي يجونك بعض البزارين ويحطون فيه شي يخليك ماغير تقامز وصارت مع ابوفهيد
رحنا عرس واحداً من الجماعة وهبل فينا وماغير يدور الي يَصْب الشاهي ونا ماشرب شاهي بالأعراس لأن ماداني السكر
المهم الرجال ابتلشنا فيه وهو يرقص تقول ضب منحاش بيصدونه ومن ثاني يوم يزهم علي يقول امس متى مشينا ومزحت معه وقلت له تركناك وخذوك القهوجيه استراحتهم وزهمت علينا ورحنا جبناك وماكان عليك الا القميص العلاقي والرجال اخترش قال صدق قلت لا نمزح معك الله يصلحك ومن ذاك اليوم وهو مايشرب شي بالأعراس.

[ عدد التعليقات: 1853 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههههه الله يسعدك ياشايب انت وروحك
عاد ماعليه الا القميص العلاقي هههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1853 ] نشر منذ 2 ساعتين

ولدك يابييي ..من بعض الناس -ودك تنهبه في ليله مافيها مسرى-

[ عدد التعليقات: 37579 ] نشر منذ 2 ساعتين

وكاد صابهن ماصاب ابو فهيد باالعرس وهو ماعليه الا الفنيله العلاقيه ,,

,,إلزوم نخبر الشيخ باالسالفه ,,

[ عدد التعليقات: 2964 ] نشر منذ 2 ساعتين

شايب بروحه .. هههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1413 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههه طيب

[ عدد التعليقات: 21462 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه مسكين يا بو فهيد

[ عدد التعليقات: 21462 ] نشر منذ 2 ساعتين

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[ عدد التعليقات: 1853 ] نشر منذ 2 ساعتين

ولدك يابييي.. من بعض الناس مادري مايفهم ولا يسوي انه مايفهم-

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