تفاصيل العشاء الأخير للوليد بن طلال مع صحفي أمريكي قبل توقيفه مباشرة

علي القحطاني(صدى):

كشف الصحفي الأمريكي الشهير إريك شاتزكر تفاصيل عشاء خاص جمعه مع الوليد بن طلال الموقوف حاليًا على ذمة التحقيق في قضايا فساد وغسل أموال.

وقال شاتزكر، في مقال له على شبكة “ بلومبرغ ”: “جلسنا في الهواء الطلق في الصحراء، وتحدثنا عن أسهم التكنولوجيا والسياسة ، وشربنا القهوة العربية، وشاهدنا مباراة لكرة القدم ثم تمشينا نحو 50 دقيقة سيرًا على الأقدام، وفي حوالي الساعة 11 مساء، تناولنا العشاء ”.

وأضاف أن الأمير الذي يمتلك حصصًا كبيرة في مجموعة “سيتي جروب” وشركة “ آبل ” وشبكة “تونتي وان سينشري فوكس ” ، كانت تبدو عليه السعادة، كما أنه صاح فرحًا وهتف عندما فاز نادي الهلال السعودي بالمباراة.

وشهدت الأيام الماضية توقيف عدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال البارزين ووزراء سابقين ووكلاء وزراء كما تم تجميد أكثر من 1700 حساب بنكي مرتبط بالموقوفين الذين يواجهون تهمًا متعددة تشمل غسل الأموال والرشوة والابتزاز.