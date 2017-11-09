تفاصيل العشاء الأخير للوليد بن طلال مع صحفي أمريكي قبل توقيفه مباشرة
كشف الصحفي الأمريكي الشهير إريك شاتزكر تفاصيل عشاء خاص جمعه مع الوليد بن طلال الموقوف حاليًا على ذمة التحقيق في قضايا فساد وغسل أموال.
وقال شاتزكر، في مقال له على شبكة “ بلومبرغ ”: “جلسنا في الهواء الطلق في الصحراء، وتحدثنا عن أسهم التكنولوجيا والسياسة ، وشربنا القهوة العربية، وشاهدنا مباراة لكرة القدم ثم تمشينا نحو 50 دقيقة سيرًا على الأقدام، وفي حوالي الساعة 11 مساء، تناولنا العشاء ”.
وأضاف أن الأمير الذي يمتلك حصصًا كبيرة في مجموعة “سيتي جروب” وشركة “ آبل ” وشبكة “تونتي وان سينشري فوكس ” ، كانت تبدو عليه السعادة، كما أنه صاح فرحًا وهتف عندما فاز نادي الهلال السعودي بالمباراة.
وشهدت الأيام الماضية توقيف عدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال البارزين ووزراء سابقين ووكلاء وزراء كما تم تجميد أكثر من 1700 حساب بنكي مرتبط بالموقوفين الذين يواجهون تهمًا متعددة تشمل غسل الأموال والرشوة والابتزاز.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37580 ] نشر منذ 3 ساعات
صاح فرحاً ومن بعدها صاح قهراً من نفسه على مافرط فيه في حق نفسه ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21462 ] نشر منذ 3 ساعات
ألله يخارجنا
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1853 ] نشر منذ 3 ساعات
الدنيا دواره- تصبح في حال وتمسي في اخر والعكس-
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21462 ] نشر منذ 3 ساعات
ألله المستعان
زائر[ عدد التعليقات: 853 ] نشر منذ 2 ساعتين
الامير الوليد بن طلال يحمل الجنسيه الاميركيه و الاسرائيليه بالاضافه للسعوديه و اللبنانيه لذلك يصعب الحكم عليه بالسجن المؤبد .
مطب[ عدد التعليقات: 248 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ..
علي القحطاني[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
مالك شغل أخذ من حلالك شي
قوندا[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهل اكل الحرام لابد يتعقب لصاحبه مهما كان
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22362 ] نشر منذ 40 دقيقة
الدنيا دوارة🤔