إحباط تهريب مواطن لـ 10 من مجهولي الهوية بمقابل مادي في بلقرن

نايف السالم(صدى):

تمكنت قوات شرطة بلقرن، من إحباط محاولة تهريب 10 من مجهولي الهوية حاول مواطن تهريبهم بسيارته.

وكانت دوريات الأمن قد اشتبهت في سيارة من نوع جيب لاندكروزر 99، وطلبت من قائدها التوقف قبل أن يلوذ بالفرار، محاولاً الهرب عبر عقبة شعف بلقرن.

بالقوة الجبرية، قامت القوة الأمنية بإيقاف قائد المركبة، حيث تبين أن السيارة بقيادة مواطن، يرافقه عدد 10 أشخاص من مجهولي الهوية اتفق معهم؛ لإيصالهم مقابل مبلغ مالي.