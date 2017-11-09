إحباط تهريب مواطن لـ 10 من مجهولي الهوية بمقابل مادي في بلقرن
تمكنت قوات شرطة بلقرن، من إحباط محاولة تهريب 10 من مجهولي الهوية حاول مواطن تهريبهم بسيارته.
وكانت دوريات الأمن قد اشتبهت في سيارة من نوع جيب لاندكروزر 99، وطلبت من قائدها التوقف قبل أن يلوذ بالفرار، محاولاً الهرب عبر عقبة شعف بلقرن.
بالقوة الجبرية، قامت القوة الأمنية بإيقاف قائد المركبة، حيث تبين أن السيارة بقيادة مواطن، يرافقه عدد 10 أشخاص من مجهولي الهوية اتفق معهم؛ لإيصالهم مقابل مبلغ مالي.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3302 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
هذا من المفسدين في الارض
لا بد من محاكمته باقسى عقوبه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14024 ] نشر منذ 3 ساعات
هذه تعبر خيانه لوطنه و لنظام الذي يمنع تهريب المجهولين
هذه عقوبتها الاعدام ولا يجب التساهل معه
لان هؤلاء المجهولين لابد ان لهم اهداف في دخولهم البلاد بطريقه غير قانونيه