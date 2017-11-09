كتاب عن أسباب ودوافع الجريمة من تأليف سجين بالأحساء محكوم عليه بالقصاص

خالد الضبيبي(صدى):

دراسة اجتماعية عن حياة السجناء وأسباب ودوافع الجريمة، هو مضمون كتاب قام مواطن محكوم عليه بالقصاص بسجن الأحساء بتأليفه.

محيط الأصدقاء الذين يختارهم الشخص، والبعد عن تطبيق الشعائر الدينية، هما الدوافع الرئيسة لارتكاب الجرائم، بحسب ما توصل إليه السجين – الذي يحمل شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة الملك فيصل- وتوصل لذلك عبر تطبيقه لنظريات علم الاجتماع والسلوك الإجرامي على واقع السجناء داخل السجن.

وأوضح السجين أنه توصل إلى أن التفاؤل الإيجابي يسهم في مساعدة السجين على التغيير، معتبرًا أن حياة النزلاء تشبه حياة الطلاب المبتعثين الذي يقيمون في بيت واحد، فيما لفت إلى أن المنابر والكتب والقنوات الدينية تعلم الكثير، وعدم تطبيق ما يتعلمه الفرد يؤثر في سلوكه.