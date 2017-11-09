كتاب عن أسباب ودوافع الجريمة من تأليف سجين بالأحساء محكوم عليه بالقصاص
دراسة اجتماعية عن حياة السجناء وأسباب ودوافع الجريمة، هو مضمون كتاب قام مواطن محكوم عليه بالقصاص بسجن الأحساء بتأليفه.
محيط الأصدقاء الذين يختارهم الشخص، والبعد عن تطبيق الشعائر الدينية، هما الدوافع الرئيسة لارتكاب الجرائم، بحسب ما توصل إليه السجين – الذي يحمل شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة الملك فيصل- وتوصل لذلك عبر تطبيقه لنظريات علم الاجتماع والسلوك الإجرامي على واقع السجناء داخل السجن.
وأوضح السجين أنه توصل إلى أن التفاؤل الإيجابي يسهم في مساعدة السجين على التغيير، معتبرًا أن حياة النزلاء تشبه حياة الطلاب المبتعثين الذي يقيمون في بيت واحد، فيما لفت إلى أن المنابر والكتب والقنوات الدينية تعلم الكثير، وعدم تطبيق ما يتعلمه الفرد يؤثر في سلوكه.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1853 ] نشر منذ 3 ساعات
التب او الدراسات عن حالة او موضوع ما -ان صدرت من شخص ملم ومعايش للواقع تكون اقرب للحقيقه ممن يبحث عنها بعيدا
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1853 ] نشر منذ 3 ساعات
الكتب^^
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37580 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يفرج هم كل مظلوم مكروب ,, آمين ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21462 ] نشر منذ 2 ساعتين
ألله المستعان
والله يفرج هم طل مهموم
ويكفينا شر نفوسنا وشر كل ذي شر
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22362 ] نشر منذ 38 دقيقة
وين أبداعاتكم قبل ماتدخلون السجن
الله عطانا عقول نميز بها الصح من الغلط
ومانرضى الا نروح للغلط برجولنا
ولاصرنا بين أربعة جدران أنقلبنا حكماء زماننا🤔