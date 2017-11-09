جوجل يروج معلومات مزيفة عن مسلح حادث تكساس: مسلم متطرف

واشنطن(صدى):

اعترف محرك البحث جوجل، أنه قام بترويج معلومات مزيفة عن مسلح هجوم تكساس، دافيد باتريك كيلي، الذي قتل 26 شخصاً تدعي بأنه كان مسلماً وكان متطرفاً يسارياً.

وقال داني سولفيان، من موقع جوجل، إن التغريدات جرى الترويج لها من خلال تقنية “ التصنيف الخوارزمية ” ، التي سيجري تطويرها قريباً.

وأضاف في حسابه على تويتر: “نريد أن يتم ذلك بطريقة صحيحة.”

وفي أكتوبر تعرض جوجل لانتقادات بعدما احتوى قسم أهم الأخبار في نتائج البحث على معلومات مزيفة عن حادث إطلاق النار في لاس فيغاس.

وقال سولفيان، المسؤول عن الاتصال العام لجوجل، إن التغييرات في خوارزمية الموقع حالت دون حدوث نفس الموقف مع حادث إطلاق النار في تكساس.

وتابع: “لقد تعرضنا لنَقْد نستحقه بعدما أظهر قسم أهم الأخبار معلومات مضللة بعد وقوع حادث لاس فيغاس.”

ومضى قائلاً: “ التغييرات التي أدخلت في وقت مبكر بعد حادث لاس فيغاس تبين أنها ساعدت في (تجنب الخطأ) في حادث تكساس.”

غير أن في هذه المرة عرض تغريدات مزيفة في نتائج البحث أشارت إلى أن كيلي عضو في مجموعة مؤيدة للسيناتور بيرني ساندرز (المتنافس السابق على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأمريكية)، كما أنه اعتنق الإسلام، وكان “ ناشطاً يسارياً متطرفاً.”

وقال سولفيان: إن التغريدات المزيفة ظهرت فقط لـ “ وقت قصير ” وعُرضت في قائمة النتائج المسموح بها متعهدًا بتحسين هذه الخاصية مع مرور الوقت.