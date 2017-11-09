تراجع الطلب العالمي على الذهب مع ضعف التدفقات للبورصة

عادل الحربي(صدى):

كشفت بيانات المجلس العالمي للذهب الصادرة اليوم الخميس، انخفض الطلب الإجمالي بنسبة 9% إلى 915 طنًا، وهو أدنى مستوياته منذ الربع الثالث من عام 2009.

وأوضحت البيانات أنه انخفض الطلب العالمي على الذهب إلى أدنى مستوى له في ثماني سنوات خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع تراجع شراء المجوهرات وضعف التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة.

ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه خلال الفترة المتبقية من العام، حيث يتوقع تراوح الطلب العالمي على الذهب خلال 2017 بأكملها بين 3900 و4000 طن، مقارنة بـ4347 طنًا خلال عام 2016، وعلمًا بأنه لم يتراجع عن 4 آلاف طن سنويًا منذ عام 2009.

وعن أكبر مستهلكي المعدن النفيس في العالم، يتوقع المجلس تراوح الطلب الهندي على الذهب بين 650 و750 طنا على مدار العام بأكمله، على أن يتراوح الطلب الصيني بين 850 و950 طنا.

وبلغت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة أقل من 19 طنًا خلال الربع الماضي، مقارنة بـ144 طنًا خلال نفس الفترة من العام السابق.

من ناحية أخرى، انخفض إجمالي إنتاج المناجم بنسبة 1% إلى 841 طنًا، فيما هبط معروض الذهب المعاد تدويره بنسبة 6% إلى 315 طنًا.