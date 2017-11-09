كاتب سعودي يعلق عن رفضة معاقبة الفاسدين في نهب أموال الوطن

طلال الغامدي(صدى):

علق كاتب سعودي عن الأحداث الرامية مؤخراً والخاصة بقضايا الفساد التي جاءت بغزارة في آن واحد حيث سأل نفسه وأجاب في نفس الوقت ولكن يبدو السؤال عادي ولكن الأجابة قد تبدوا صادمة لآخرين ولكن هو له رؤية.

قال الكاتب خالد سليمان في مقاله اليوم الخميس في عكاظ : لو سئلت ما هي العقوبة التي تتمناها لبعض المتهمين بالفساد ؟! لأجبته: البراءة فلن أفرح بإدانة أشخاص كنت أنظر لهم بإعجاب وأشعر تجاههم باحترام، ففي ذلك خيبة أليمة وحسرة عظيمة .

أضاف سليمان أنه ستكون للعدالة الكلمة الفصل في الحكم على كل شخص اتهم بالفساد، تبرئ من كان بريئا وتعاقب من كان مدانا، لكن المجتمع لا يبحث عن العدالة وحدها، بل يبحث عن إجابات لأسئلة حاصرته طيلة عقود من الزمن نهشه فيها الفساد بلا شفقة: لماذا وجد الفساد البيئة الخصبة، ولماذا عمر طويلا، ولماذا نجح الفاسدون بالوصول إلى مواقع المسؤولية، ولماذا سمح لهم بالصعود على أكتافنا لاقتطاف الثمار، ثم الجلوس عليها لالتهامها ؟!

مختتماً مقاله باختصار.. قد تعوض العدالة الوطن بعض أمواله المنهوبة، لكن من سيعوضنا نحن عن معاناة الحمل الثقيل الذي حملته أكتافنا ؟!