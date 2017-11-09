كاتب سعودي يعلق عن رفضة معاقبة الفاسدين في نهب أموال الوطن
علق كاتب سعودي عن الأحداث الرامية مؤخراً والخاصة بقضايا الفساد التي جاءت بغزارة في آن واحد حيث سأل نفسه وأجاب في نفس الوقت ولكن يبدو السؤال عادي ولكن الأجابة قد تبدوا صادمة لآخرين ولكن هو له رؤية.
قال الكاتب خالد سليمان في مقاله اليوم الخميس في عكاظ : لو سئلت ما هي العقوبة التي تتمناها لبعض المتهمين بالفساد ؟! لأجبته: البراءة فلن أفرح بإدانة أشخاص كنت أنظر لهم بإعجاب وأشعر تجاههم باحترام، ففي ذلك خيبة أليمة وحسرة عظيمة .
أضاف سليمان أنه ستكون للعدالة الكلمة الفصل في الحكم على كل شخص اتهم بالفساد، تبرئ من كان بريئا وتعاقب من كان مدانا، لكن المجتمع لا يبحث عن العدالة وحدها، بل يبحث عن إجابات لأسئلة حاصرته طيلة عقود من الزمن نهشه فيها الفساد بلا شفقة: لماذا وجد الفساد البيئة الخصبة، ولماذا عمر طويلا، ولماذا نجح الفاسدون بالوصول إلى مواقع المسؤولية، ولماذا سمح لهم بالصعود على أكتافنا لاقتطاف الثمار، ثم الجلوس عليها لالتهامها ؟!
مختتماً مقاله باختصار.. قد تعوض العدالة الوطن بعض أمواله المنهوبة، لكن من سيعوضنا نحن عن معاناة الحمل الثقيل الذي حملته أكتافنا ؟!
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14024 ] نشر منذ 3 ساعات
وانت ايش اللي حملت بارك الله فيك ؟
الناهبون نهبوا المنهوب في زمنا مضى وتم القاء القبض عليهم في هذا الزمن لتتم محاسبتهم على ما نهبوه
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1352 ] نشر منذ 3 ساعات
عفواُ سيدي الكاتب
انت في زمن سيدي المعظم
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاهـ
ولي العهد محمد بن سلمان آل سعود المعظم حفظه الله
لا ينفع البكاء ع الأطلال
والتغني بالماضي
الحين جاي كشف الحساب
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبي
وسيدي بن سلمان عاهد انه لن يفلت احد من العقاب كائن من يكون
وقد ابر بوعده حفظه الله ورعاهـ
عزيزي الكاتب الا تحزن على بعض من اقسم يمين الله
امام ولي امرنا حفظه الله اقسم عاهد اتعلم ماهي عقوبة الحنث بالقسم
(أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).
رااايق[ عدد التعليقات: 2964 ] نشر منذ 2 ساعتين
أقول أستريح بس ..!!!! خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يحفظه ويطول لنا بعمره ..
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أمر بمحاسبه الفاسدين ..
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وأصدر أمر تشكيل لجنه برئاسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمات الله يحفظه لمحاسبة هؤلاء الفاسدين ..
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يعني اللي مثلك في هذه الحالة .. ماله الا السمع والطاعة ……..