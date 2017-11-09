” إنستجرام ” تقتبس خاصية الذكريات من ” سناب شات “

أماني الغامدي(صدى):

أصبح بإمكان مستخدمي تطبيق الصور الشهير ” إنستجرام ” ، من نشر ذكرياتهم القديمة بعد اقتباس هذه الخاصيةً الموجود في تطبيق التراسل الشهير ” سناب شات ” منذ عام.

وتتعلق الخاصية الجديدة على ” إنستجرام ” بإمكانية تحميل الصور ومقاطع الفيديو القديمة.. ووفقاً للتحديث الجديد، سيتمكن المستخدمون من تحميل الصور ومقاطع الفيديو إلى قصصهم التي مضى عليها أكثر من 24 ساعة.

ويعني ذلك أن شريط الصور أصبح متاحاً للتحميل بالكامل، بعدما كان يسمح فقط في السابق بنشر الصور والمقاطع الحديثة.

وقد سَبَق أن أطلق ” سناب شات ” خاصية مماثلة عبر تطبيقه في يونيو ٢٠١٦، تحت اسم ” الذكريات ” ، أو ” ذكريات “.

وسيتمكن المستخدمون من نشر الصور القديمة مع توضيح تلقائي بتاريخها الأصلي.