بالصور.. فرحة عارمة بعد تأهل المنتخب الوطني للشباب لنهائيات كأس آسيا

نواف السالم(صدى):

حالة من الفرح، سادت بين مشجعي المنتخب الوطني للشباب، بعد تأهله لنهائيات كأس أسيا تحت 19 عام، عقب فوزه على المنتخب اليمني بهدفين مقابل هدف.

وتداول العديد من المغردين على تويتر، هاشتاح معاك يالأخضر، AFCU19، التصفيات الآسيوية بالدمام، وكذلك العديد من الصور التي تعبر عن الفرحة العارمة بفوز المنتخب الوطني.

وكان قد سجل هدف المنتخب السعودي الأول اللاعب حامد الغامدي في وقت قاتل من المباراة عند الدقيقة 86 فيما أضاف زميله محمد منصور هدف الفوز عند الدقيقة الـ 92.

يذكر أن تأهل المنتخب السعودي للشباب جاء بعد أن حل في صدارة مجموعته الرابعة بـ 9 نقاط حققها من انتصارات على الهند و ركمانستان واليمن بواقع 8 أهداف.