ياهو معتذرة عن اختراق بيانات 3 مليارات مستخدم: الروس السبب

أماني الغامدي(صدى):

قدمت الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ياهو، ماريسا ماير، أمس الأربعاء، اعتذارها عن اختراق حسابات 3 مليارات مستخدم عام 2013فيما عرف بالاختراق الكبير.

وقالت ماير للجنة التجارة بمجلس الشيوخ الأمريكي خلال الإدلاء بشهادتها مع الرئيس التنفيذي لشركة أكيوفاكس ومسؤول تنفيذي كبيربشركة فيريزون للاتصالات: “ بصفتي رئيسة تنفيذية فإن هذه السرقات حدثت خلال رئاستي للشركة وأنا أريد أن أتقدم باعتذار صادق لكل واحد من مستخدمينا ”.

وأضافت: “ للأسف ففي حين ساعدت جميع إجراءاتنا (شركة) ياهو للدفاع بنجاح عن سيل الهجمات من قراصنة يعملون بشكل خاص أو برعاية الدولة، فإن عملاء روس دخلوا على أنظمتنا وسرقوا مستخدمينا ”.

واستحوذت فيريزون أكبر شركة اتصالات لا سلكية في الولايات المتحدة على معظم أصول شركة ياهو في يونيو وهو نفس الشهر الذي تنحَّت فيه ماير.