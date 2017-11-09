الهلال والأهلي يشاركان فرق من العيار الثقيل في بطولة عالمية بالصين

ماجد محمد(صدى):

أرسلت شركة ” فوتبول إيفنتوس ” دعوة رسمية لإدارتي نادي الهلال والأهلي للمشاركة في البطولة العالمية للفرق الأولمبية المقامة في الصين إبريل ومايو المقبلين بمشاركة فرق من العيار الثقيل.

وقال عمر الفقي مدير شركة ” فوتبول إيفنتوس ” أنهم ” في انتظار موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم للسماح لفريقي الهلال والأهلي الأولمبيين بالمشاركة في البطولة لاعتمادهما رسميًا مبينا أن البطولة ستشارك فيها الفرق الأولمبية وأندية عالمية كيوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي “.

وأضاف ” الفقي”: إن “البطولة ستشهد أيضا مشاركة الأهلي المصري، وهي معترف بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وقد اخترنا لها إبريل ومايو المقبلين لأن معظم الدوريات الأولمبية تكون متوقفة “.

وأوضح: أنه سيتم ” استضافة 150 فريقاً أولمبيًا، ستتنافس خلال 10 أيام وستقسم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى لكبار الأندية VIP، وتضم الهلال والأهلي، وأهلي جدة ويوفنتوس وبرشلونة وباريس سان جيرمان، وهؤلاء سيلعبون في بطولة مصغرة، أما المجموعة الثانية فسوف تضم فرقاً من أمريكا الشمالية واللاتينية في منافسة طويلة المدى “.

وأكد أن الشركة المنظمة ستتكفل بحجوزات الطيران والسكن، إضافة إلى تقديم مبلغ مادي لكل ناد مشارك حسب الاتفاقيات المبرمة بين الأندية والشركة المنظمة.