” بن يطو ” : أي لاعب يمر بفترة صعبة وسأعود للتهديف قربيًا

نواف السالم(صدى):

قال الجزائري محمد بن يطو مهاجم الشباب: إن ” أي لاعب يمر بفترة صعبة وسأعود للتهديف قربيًا “.

وأضاف ” بن يطو ” أن ” مشاكلنا لا تخفى على أي شخص ولكن ليست هي سبب عدم تسجيلي الأهداف، ومحاولتي إحراز الهدف الأول أهم من أن أصل إلى السابع لأن الهدف الأول أصعب من غيره دائما “.

وتابع مهاجم الشباب، أن الطاقم الفني السابق كان سببًا في قلة ثقته بقدراته، حيث أن البعض من لم يكن يقدر مجهودي ومستوياتي، ولم أكن مرتاحا نفسيًا في أول الموسم مع الطاقم الفني القديم، ولكن أشعر براحة أكبر مع المدرب الأوروغوياني الجديد دانييل كارينيو .

وأشار ” بن يطو ” إلى أن ” الرواتب المتأخرة ليست السبب في تذبذب مستواه وأنه يستلمها كاملة، وأنه لا توجد أي مشكلة بينه وبين وجود مهاجم ثان يلعب بجانبه “.

وأوضح محمد بن يطو: ” جاورت عبدالملك زياية في رأس الحربة في فترتي مع نادي وفاق سطيف، ونجحت، والأمر ينطبق على تواجد ناصر الشمراني إلى جانبي في خط الهجوم “.