صورة ضخمة لسمو ولي العهد في قلب طرابلس لبنان تأييداً لمواقف المملكة
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، معلقة في شوارع طرابلس شمالي لبنان، بعنوان (رجل المبادئ والاعتدال).
وعلق نشطاء لبنانيين أن هذا يعد تأييد لموقف المملكة الصارم والحاسم من محاولة الاختطاف الإيراني للبنان، عبر ذراعه العميل حزب الله الإرهابي.
كما أكد البعض أن هناك تأييد لاستقالة الحريري ورفض جميع الأطياف اللبنانية موقف حزب الله الإرهابي في الداخل وعمالته وارتزاقه وتنفيذه لمخططات الملالي الدنيئة التي تستهدف هوية لبنان وانتمائه العروبي الأصيل، ودعم اللبنانيين للخطوات التي اتخذتها المملكة لبتر ملالي الشر الإيراني وذراعهم حزب اللات.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1352 ] نشر منذ 4 ساعات
فديتك يا سيدي المعظم
فديتك يا ولي العهد والعظمة
الله يقويك
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 565 ] نشر منذ 4 ساعات
الاستنكار الشجب ليس في قاموس قائد الشعب السعودي محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه العمل وليس غير ذلك متكل سيدي على الله ثم حب الشعب للقيادة المنتظرة من سنين ليعلم القاصي والداني السعودية الان تفعل وبعدها تقول النظرة بنور الله سبحانه يضى لمحمد بن سلمان القوي بقوة الله سبحانه ٠
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3302 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يحفظ ولاة امرنا ويوفقهم