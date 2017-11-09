صورة ضخمة لسمو ولي العهد في قلب طرابلس لبنان تأييداً لمواقف المملكة

نايف السالم(صدى):

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، معلقة في شوارع طرابلس شمالي لبنان، بعنوان (رجل المبادئ والاعتدال).

وعلق نشطاء لبنانيين أن هذا يعد تأييد لموقف المملكة الصارم والحاسم من محاولة الاختطاف الإيراني للبنان، عبر ذراعه العميل حزب الله الإرهابي.

كما أكد البعض أن هناك تأييد لاستقالة الحريري ورفض جميع الأطياف اللبنانية موقف حزب الله الإرهابي في الداخل وعمالته وارتزاقه وتنفيذه لمخططات الملالي الدنيئة التي تستهدف هوية لبنان وانتمائه العروبي الأصيل، ودعم اللبنانيين للخطوات التي اتخذتها المملكة لبتر ملالي الشر الإيراني وذراعهم حزب اللات.