شراحيلي يغادر النصر قريباً

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر أن جمع المفاوضات التي أجراها نادي النصر مع لاعب خط الوسط في الفريق الأول لكرة القدم في ناديها شايع شراحيلي لتجديد عقد اللاعب وصلت إلى طريق مسدود، لاسيما بعد عدم اتفاق الطرفين على التجديد، وأن رحيل شراحيلي عن النصرقريبا.

وقالت المصادر أن اللاعب تلقى عدة عروض من أندية أخرى ترغب في ضمه إلى صفوفها والاستفادة من خدماته خلال الفترة المقبلة، أبرزها مفاوضات قطبي بريدة التعاون والرائد، إضافة إلى الضيف الجديد على الدوري للمحترفين الفيحاء وسيحدد اللاعب خلال الأيام المقبلة وجهته الجديدة.