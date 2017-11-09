بالفيديو.. سيدة تنقذ زوجها من هجوم مسلح

تايبيه(صدى):

أثارت سيدة تايوانية اعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، لشجاعتها ، حيث تمكنت من إنقاذ زوجها من هجوم رجل مخمور يحمل سكينا في مدينة تايتشونج غربي تايوان.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رجلا نصف عاري يحمل سكينا ويتهجم على رجل برفقة زوجته، حيث قامت الأخيرة بالدفاع عن زوجها ودفع المهاجم بقوة واسقطته أرضا.