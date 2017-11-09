بالفيديو.. سيدة تنقذ زوجها من هجوم مسلح
أثارت سيدة تايوانية اعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، لشجاعتها ، حيث تمكنت من إنقاذ زوجها من هجوم رجل مخمور يحمل سكينا في مدينة تايتشونج غربي تايوان.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رجلا نصف عاري يحمل سكينا ويتهجم على رجل برفقة زوجته، حيث قامت الأخيرة بالدفاع عن زوجها ودفع المهاجم بقوة واسقطته أرضا.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37580 ] نشر منذ 4 ساعات
جيده ,,
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 1831 ] نشر منذ 4 ساعات
بطله ✌🏻😎 وفيها الخير
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3302 ] نشر منذ 3 ساعات
اعوذ بالله من ذهاب العقل
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5820 ] نشر منذ 60 دقيقة
كفو😂😊
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1853 ] نشر منذ 53 دقيقة
كفوه –او كفوأه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15297 ] نشر منذ 32 دقيقة
شُجاعه .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22362 ] نشر منذ 24 دقيقة
بخشيش أخر اليل يزيدمن المحبه
والتضحياااات🤗🤗🤗
كان زمان[ عدد التعليقات: 1880 ] نشر منذ 22 دقيقة
سكارى ….