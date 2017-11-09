الهلال يواجه ضيفه الياباني في ” الدرة “

ماجد محمد(صدى):

يواجه نادي الهلال ضيفه أرواو الياباني السبت 18 نوفمبر على أرض ملعب استاد الملك فهد الدولي في الرياض في نهائي دوري أبطال اسيا لكرة القدم .

وأوضحت مصادر أن قيمة التذكرة للدرجة الموحدة لم يتحدد حتى الان، ولكنه سيكون بين الـ 45 أو 50 ريالا ويتوقع أن تنفد التذاكر بعد طرحها بساعات قليلة نظير شغف الجماهير الهلالية بهذه البطولة الغائبة عن أندية المملكة .

وأشارت المصادر أن إدارة الهلالية تنتظر ما يقارب 10 ملايين ريال دخلا من هذه المباراة بين تذاكر للدرجة الموحدة والاولى والمنصة والمقصورة.