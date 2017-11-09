” أوليفيرا “: سأشجع منتخب البرتغال والمملكة في كأس العالم

نواف السالم(صدى):

قال المدرب البرتغالي توني أوليفيرا، اليوم الخميس، تفصلنا سبعة أشهر عن نهائيات كأس العالم، والفترة الحالية هي الأفضل للمنتخب السعودي لتجربة لاعبين كثر في المباريات الودية.

وحول رأيه بالكرة السعودية قال: ” أعتقد أن الكرة السعودية تتمتع بمستوى جيد في الأندية والمنتخبات وذلك لوجود مدربين ولاعبين متميزين “.

وأضاف ” أوليفيرا ” إلى أنه سيشجع منتخب بلاده والمملكة في المونديال، موضحًا أن المنتخب البرتغالي قرر مدربه ضم لاعبين جدد شبان لهذه الودية أمام السعودية وعدم إشراك كريستيانو رونالدو.

وأشار مدرب اتحاد جدة والاتفاق السابق، إلى أن المملكة تسعى للزج بلاعبين أيضا في هذه المباراة لترجمة أفكار المدرب لديهم وبالطبع أن الخبرة عامل مرجح للبرتغال.

وتابع المدرب البرتغالي إن منتخب بلاده مرشحا لنيل بطولة كأس العالم بجانب منتخبات أخرى، قائلًا: ” بعد فوز البرتغال بكأس أوروبا فإنه بات من المرشحين لنيل كأس العالم لكن لا يجب أن ننسى أن ألمانيا تسعى للحفاظ على اللقب وأيضا فرنسا والبرازيل والأرجنتين “.

وأعرب ” أوليفيرا ” عن تذكره لأسماء بعض اللاعبين السعوديين خلال فترته في السعودية، قائلًا: ” في تاريخ الكرة السعودية هنالك أسماء كبيرة أتذكرها مثل سامي الجابر ومحمد نور وياسر القحطاني “.

و عن بطولة كأس العالم القادمة، قال ” أوليفيرا ” ” بالنسبة للنهائيات فإنه ليس من السهل تجاوز دور المجموعات وننتظر القرعة في شهر ديسمبر لمعرفة منافسيهم بالنهائيات وأتمنى للسعودية التوفيق في النهائيات.

وحول متابعته للكرة الآسيوية قال ” أوليفيرا “: في الكرة الآسيوية اليابان وكوريا الجنوبية هما المنتخبان الأفضل ثم إيران والسعودية والتي قدمت عملا جيدا في التصفيات ونجحت بحجز بطاقتها للنهائيات للمرة الخامسة.