بلدية رأس تنورة تنفذ 385 جولة وتنقل 6800 طن من النفايات والأنقاض

خالد الضبيبي(صدى):

نفّذت إدارة صحة البيئة التابعة لبلدية محافظة رأس تنورة، 385 جولة ميدانية على عدد من محلات المواد الغذائية والمطاعم بالمحافظة، ورفع 6800 طن من النفايات والانقاض، خلال شهر محرم الماضي للعام الجاري 1439هـ .

وأوضح رئيس البلدية بالإنابة ناصر بن عمر التميمي، أن البلدية قامت بـ 40 جولة تفتيشية تم من خلالها الكشف على 385 محلًا، وإغلاق 12 محلًا وتوجيه 54 مخالفة، ومصادرة 300 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، وطن ملابس، ومصادرة 20 بسطة غير مرخصة و 100 كيلو أواني غير صالحة للاستخدام .

وأفاد أنه تم تجديد 27 رخصة وإلغاء خمس رخص وإصدار 77 شهادة صحية لعمال الأغذية، فيما استقبل مسلخ البلدية (6) من الأبل و (2) من البقر و 1001 من الضأن، و 73 من الماعز، حيث بلغ عدد الذبائح التي وردت للمسلخ 1082 ذبيحة، مشيرًا إلى أنه تم نقل ما يقارب 6800 طن من النفايات والأنقاض من قبل مقاول مشروع النظافة .

ودعا التميمي جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 الذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات .