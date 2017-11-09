بالصور.. الفريق البلوي ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيدين العسيري والهلالي

علي القحطاني(صدى):

نقل معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي , تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز -وزير الداخلية-، لذوي شهيدي الواجب الجندي أول زايد بن علي عسيري في قرية المليحة التابعة لمحافظه محايل عسير، والجندي طالع بن إبراهيم الهلالي في قرية الجلمين التابعة لمحافظة البرك، اللذان استشهدا في الحد الجنوبي وهما يؤديان واجبهما في الدفاع عن الدين والوطن.

وسأل الفريق البلوي، أثناء زيارته أمس لذوي الشهدين، الله تعالى أن يتقبل الشهيدين برحمته وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود لن تثنيهم هذه المواقف عن أداء واجبهم؛ بل ستزيدهم إصرارًا وعزيمة على الدفاع عن كل شبر من أرض الوطن.

من جانبهم، عبر ذوو الشهيدين عن شكرهم لسمو وزير الداخلية، لتعزيته ومواساته واهتمامه التي كان لها الأثر في تخفيف المصاب ، مؤكدين تمسكهم بالدفاع عن الوطن.