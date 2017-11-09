” العمل ” يوضح ثلاث حالات فقط لاستقلال المرأة بمعاشها الضماني

علي القحطاني(صدى):

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، إن المرأة تستطيع الاستقلال بمعاشها الضماني، من خلال ثلاث حالات؛ ” في حال كان عمر المرأة 35 عاما فما فوق، أو كانت من أسرة ضمانية، أو يتيمة” فبذلك يكون باستطاعتها الاستقلال بمعاشها وتصبح مستفيدة رئيسية مستقلة وليست تابعة.

جدير بالذكر، أنه يوجد 886 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي في الوقت الحالي، وقد أودعت الوزارة في حساباتهم في أكتوبر الماضي أكثر من 1.5 مليار ريال، منها 95 مليون ريال عبارة عن دعم مباشر لسداد جزء من فواتير الكهرباء.