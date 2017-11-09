تجميد 500 حساب مصرفي جديد للموقوفين في قضايا الفساد

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن مع استمرار حملة الكشف عن الفساد تم توقيف أسماء جديدة من بينهم ” مديرون ومسؤولون من مستويات أقل ” كما ارتفع عدد الحسابات المجمدة نتيجة ” الحملة الحكومية ” لمكافحة الفساد إلى 1700 حساب أمس الأربعاء .

وأوضحت مصدر مصرفي في بنك إقليمي إنه منذ يوم الأحد توسع مؤسسة النقد كل ساعة تقريبا قائمة الحسابات التي تطالب البنوك بتجميدها.

وكانت بنوك المملكة جمدت أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات في المملكة مرتبطة بالشخصيات التي تم توقيفها على ذمة قضايا فساد وغسل أموال .