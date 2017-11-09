تجميد 500 حساب مصرفي جديد للموقوفين في قضايا الفساد
كشفت مصادر أن مع استمرار حملة الكشف عن الفساد تم توقيف أسماء جديدة من بينهم ” مديرون ومسؤولون من مستويات أقل ” كما ارتفع عدد الحسابات المجمدة نتيجة ” الحملة الحكومية ” لمكافحة الفساد إلى 1700 حساب أمس الأربعاء .
وأوضحت مصدر مصرفي في بنك إقليمي إنه منذ يوم الأحد توسع مؤسسة النقد كل ساعة تقريبا قائمة الحسابات التي تطالب البنوك بتجميدها.
وكانت بنوك المملكة جمدت أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات في المملكة مرتبطة بالشخصيات التي تم توقيفها على ذمة قضايا فساد وغسل أموال .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14024 ] نشر منذ 4 ساعات
اهم شي البنوك الخارجيه هي اللي فيها المليارات من العمله الصعبه
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 998 ] نشر منذ 4 ساعات
تحياتى الاخ ابو عمار
نعم صحيح البنوك الخارجيه هي اللي فيها المليارات من العمله الصعبه للفاسدين ولكن لايمكن الحجز عليها بمنتهى السهولة حيث لابد من أجراءات قضائية صارمة وأحكام قضائية ضد الفاسدين تصدر من محاكم المملكة وتلك تأخذ سنوات من المحاكمات والجلسات القضائية كما ان الدولة لا تعلم اين توجد تلك المليارات من العمله الصعبه ؟ حيث ان الملاذات الضريبية الامنة منتشرة بالعالم من قبرص حتى جزر الكايمن و الكاريبى وجزر العذراء البريطانية
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 565 ] نشر منذ 4 ساعات
لله درك ياسيدي محمد بن سلمان ما يجيبه الا رجاله ٠
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1352 ] نشر منذ 4 ساعات
الزمن زمانك
يا بن سلمان يا سيدي المعظم
الله يقويك وينصرك يارب
عبداللطيف الحمد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات
أتمنى من هيئة مكافحة الفساد عدم نسيان مدراء إدارات مصلحة المياه وعلاقاتهم بالمقاولين
ويجب السؤال من أين لك الملايين