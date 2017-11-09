” الحج ” تحول العمرة إلى صناعة احترافية تتسق مع رؤية 2030

عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة الحج والعمرة عن تحويل موسم العمرة الذي ينطلق في مستهل شهر محرم من هذا العام بدلاً عما هو معروف في مستهل شهر صفر، إلى صناعة احترافية يستفيد منها مستقبل هذا القطاع الحيوي ويصبح أحد روافد الاقتصاد السعودي الجديد بما يتسق مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 .

واعتبرت الوزارة نظام العمرة الجديد الذي دُشّن مؤخراً , يرسخ مفهوم هذا التحول في ظل المؤشرات التي حصدها موسم العمرة العام الماضي بوصول عدد المعتمرين لـ 6.7 مليون معتمر .

ونوه معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بأمتلاك الوزارة لأكبر شبكة إليكترونية عالمية تتميز بسرعة وكفاءة تبادل المعلومات بين أكثر من جهة ، والتخزين والاسترجاع المتكرر للمعلومات، إضافة إلى سرية المعلومات , مشيراً إلى أنه يتم من خلال هذه الشبكة استقبال طلبات تأشيرات العمرة وإصدارها ومتابعة ضخ التأشيرات للمرخص لهم ومتابعة مدى التقيد بتنفيذ حزم الخدمات التي تقدم للمعتمرين من خلالها .

وبين أن من الجهات الحكومية التي ترتبط بها الشبكة إلى جانب وزارة الحج والعمرة هي: وزارة الداخلية ووزارة الخارجية, إضافة إلى أكثر من 500 شركة ومؤسسة للعمرة مرخصة، مفيداً أن الشبكة موكول إليها متابعة الأوضاع النظامية لشركات ومؤسسات العمرة وتحقيقها للاشتراطات والمتطلبات المحددة نظاماً لتقديم الخدمة للمعتمرين تحت إشراف ومتابعة وزارة الحج و العمرة.

وأشار الدكتور مشاط إلى أن موسم العمرة يمتد لـ 300 يوم, وتعمل شركات ومؤسسات العمرة طوال 12 شهراً مع التحوط لكل المتغيرات التي يمكن أن تحدث في سوق عمل القطاع والحرص على تحقيق الجودة والكفاءة بما يعكس الوجه المشرق لأداء القطاع الخاص في مجال العمرة بالمملكة , منوهاً في هذا الصدد بحرص الوزارة على وضع خطة تشغيلية متكاملة لموسم العمرة وإعداد آليات تضمن بمشيئة الله تعالى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والوصول إلى نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع والقضاء على الشركات الوهمية وظاهرة التخلف والمتاجرة بالحملات الغير مصرحة .

وأوضح معالي نائب وزير الحج والعمرة أن الوزارة تستقبل في موسم العمرة ضيوف الرحمن من أكثر من 200 دولة حول العالم , ولتنظيم سير العمل في هذا القطاع ، قامت الوزارة بالترخيص لعدد من الشركات الكبرى المتخصصة في مجال تقنية المعلومات للعمل بـمراكز خدمات أنظـمة العمرة ” مخاع ” وذلك من خلال مواصفات وضوابط دقيقة لتتولى تقديم الخدمات الإلكترونية لشركات ومؤسسات العمرة السعودية ووكلائهم الخارجيين ولتسهم في تنفيذ تنظيم العمرة .