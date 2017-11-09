بالفيديو.. وزير الخارجية العراقي يُهين قطر في الدوحة وبحضور وزير خارجيتها
وضع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في العاصمة الدوحة، في موقع محرج بعدما وجه الجعفري نقداً لاذعاً لقطر وقناة الجزيرة في تعاملها مع دول المنطقة.
جاءت صفعة الجعفري، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره القطري، في العاصمة الدوحة، وقال الجعفري في المؤتمر عند سؤاله من قبل مراسل الجزيرة عن ملاحظاته على الإعلام: ملاحظاتنا على الإعلام بصورة عامة، وعلى الجزيرة بصورة خاصة، أنها تغذي أدب التفرقة.
وأضاف سواء على خلفيات طائفية أو عشائرية أو قومية، فمن حقك أن تقول، ومن حقك أن تتحفظ على هذا الكلام، وعليكم الاستماع إلى الرأي والرأي الآخر كما تقولون، أو كما تدعون.
ومضى بقوله: ينبغي أن تدركوا وتنهوا ذلك وتبدؤوا صفحة جديدة، وستلقون تجاوباً جعفرياً جديداً، لكن طالما ظلّت ممارساتها (على هذه الحال) سأبقى أقول إن هذا خطأ تاريخي ترتكبه الجزيرة.
بحضور وزير الخارجية القطري ..
وزير خارجية #العراق ابراهيم الجعفري يصفع مراسل قناة الجزيرة :
"قناتكم غذت أدب الفُرقة ، وتدعي الرأي والرأي الاخر ".
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.#قطر_تدعم_الإرهاب #قطر
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— خبر عاجل (@AjelNews24) November 8, 2017
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14024 ] نشر منذ 4 ساعات
الانتقاد كان موجهه لقناة الجزيره والمسؤلين عنها
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 1831 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههه والله براااڤو عليه 👍🏻😂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37580 ] نشر منذ 4 ساعات
لاتغترون بكلمته ، ورائها ماورائها من معاني ,,
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1352 ] نشر منذ 3 ساعات
الجزيرة هي خضراء الدمن
العجوز الشمطاء العاهرة
الجزيرة اداة الموساد
وقطر هي رأس وسم الأفعى
خنجر مسموم في خاصرة ضهور الخليج خاصة
والعرب بصفة عامة
رااايق[ عدد التعليقات: 2964 ] نشر منذ 3 ساعات
أنا مع ابو محمد في كلامه .. بس خلونا نقول (يعني صدقني يعني) ونعطي سداح فرصه !!! هههههههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22362 ] نشر منذ 48 دقيقة
وزير الخارجية العراقي
مع الخيل ياشقرى
ومن زاد لك يوم من الأيام بيزيد عليك🤔