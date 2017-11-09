بالفيديو.. وزير الخارجية العراقي يُهين قطر في الدوحة وبحضور وزير خارجيتها

طلال الضوي(صدى):

وضع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في العاصمة الدوحة، في موقع محرج بعدما وجه الجعفري نقداً لاذعاً لقطر وقناة الجزيرة في تعاملها مع دول المنطقة.

جاءت صفعة الجعفري، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره القطري، في العاصمة الدوحة، وقال الجعفري في المؤتمر عند سؤاله من قبل مراسل الجزيرة عن ملاحظاته على الإعلام: ملاحظاتنا على الإعلام بصورة عامة، وعلى الجزيرة بصورة خاصة، أنها تغذي أدب التفرقة.

وأضاف سواء على خلفيات طائفية أو عشائرية أو قومية، فمن حقك أن تقول، ومن حقك أن تتحفظ على هذا الكلام، وعليكم الاستماع إلى الرأي والرأي الآخر كما تقولون، أو كما تدعون.

ومضى بقوله: ينبغي أن تدركوا وتنهوا ذلك وتبدؤوا صفحة جديدة، وستلقون تجاوباً جعفرياً جديداً، لكن طالما ظلّت ممارساتها (على هذه الحال) سأبقى أقول إن هذا خطأ تاريخي ترتكبه الجزيرة.