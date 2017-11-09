” الوطنية للنقل البحري ” وشركة “DNVGL ” العالمية توقعان اتفاقا لتطوير قدرات البيانات الضخمة

عادل الحربي(صدى):

وقعت كل من شركة ” البحري للبيانات ” التابعة للشركة الوطنية للنقل البحري , وشركة ” DNVGL ” العالمية اتفاقا لتطوير وتعزيز قدرات البيانات الضخمة , يهدف إلى تحقيق السلامة والجودة والامتثال لأعلى المعايير في النقل البحري.

ويحمل النموذج الجديد اسم ” Safe Seas ” ومن شأنه جعل قرارات السلامة والجودة دقيقة بشكل أفضل وعمليات التشغيل أسهل لكل من ملاك السفن، والمُشغِّلين، والمستأجرين، وسلطات الموانئ البحرية، والهيئات التنظيمية.

وتعمل ” البحري للبيانات ” ، التي تتخذ من دبي مقراً لها، تحت مظلة مجموعة البحري التي تضم ست شركات.

وتساعد ” البحري للبيانات ” في تقديم معطيات ترتكز على البيانات إلى الأطراف المعنية في مجال النقل البحري، ومجال النفط والغاز، والمجالات الأخرى ذات الصلة.