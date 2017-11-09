صورة| تغريدة لترامب تكشف متابعة حملة الأمير محمد بن سلمان على الفساد

واشنطن(صدى):

نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شخصية تجمعه مع مقربين من طائرته الرئاسية، امتدح فيها فوزه الكاسح وغير المسبوق في الانتخابات الأمريكية وكان اللافت فيها هو صورة الأمير محمد بن سلمان على صدر صحيفة ” الفينشيال تايمز ” على مكتب الرئيس الأمريكي، والتي بدا فيها من الصورة أن الرئيس كان يتابع أخبار حملة ولي العهد الكبيرة على الفساد.

وكان ” ترامب ” ، قد عبّر عن ثقته في تحركات الملك سلمان وولي العهد في إطار مكافحة الفساد، عبر تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مشيراً في تغريدة أخرى إلى أن من يتعامل معهم الأمير قد حلبوا المملكة العربية السعودية لسنوات طويلة؛ مشيداً بالخطوات العلاجية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان.