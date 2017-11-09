زبانية تميم يعتدون على شاعر قطري هجا حمد بن خليفة وسجن 15 عاما

طلال الضوي(صدى):

اعتدى زبانية تميم على الشاعر القطري محمد بن الذيب العجمي ما تسبب في حدوث إصابات خطيرة يردق على إثرها في العناية الفائقة بقطر وجاء الاعتداء بعد محاولات ابن الذيب المتكررة مغادرة قطر، التي وضعته على قائمة الممنوعين من السفر.

ومحمد بن الذيب هو صاحب قصيدة هجاء حمد بن خليفة أمير قطر السابق؛ وقد حُكم عليه في وقت سابق بالسجن 15 عامًا، قبل أن يخرج في وقت لاحق.

كان حساب ” العرب مباشر ” المهتم بنشر انتهاكات وفضائح النظام القطري و ” تنظيم الحمدين ” ، عبر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر “: قال “ابن الذيب يرقد في العناية المركزة، وتحت الحراسة المشددة.. جريمة إنسانية لا تغتفر للنظام الإرهابي “.

وعلق القطري محمد الكواري على الأمر في تغريدة عبر صفحته قائلاً: ” النظام القطري أصبح لا يعرف الكبير والصغير، ولا يحترم أبناء القبائل في قطر “.