” الصحة ” : بدء العمل في 5 عيادات جديدة لمكافحة التدخين بالجوف

علي العنزي(صدى):

أوضحت ” الصحة ” في الجوف أنه بدأ العمل في عيادات جديدة لمكافحة التدخين في كلاً من مركز صحي صوير ، ومركز صحي الصالحية بطبرجل ومركز صحي الشرق بدومة الجندل , ومركز صحي قارا ومركز صحي الشمالي .

وبينت صحة الجوف أن عدد مراجعي عيادات مكافحة التدخين منذ مطلع العام الحالي بلغ 258 مراجعاً , أقلع منهم ما نسبته 40% , مشيرةً إلى أن هذه العيادات تكثف جهدها لمساعدة المدخنين للإقلاع عن التدخين وتقدم كافة الخدمات والأدوية المساعدة على ذلك, حاثة جميع المدخنين لمراجعة هذه العيادات للإقلاع عن التدخين والاستفادة مما تقدم هذه العيادات من خدمات .