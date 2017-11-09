العمل والتنمية تعلن نتائج التحقيقات في قضية ” طفل عرعر المحروق “

خالد الضبيبي(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد آبا الخيل، عن ثبوت تعرض (طفل عرعر المحروق) لحالة عنف أسري، وتم مباشرة الحالة الأسبوع الماضي من قبل وحدة الحماية الاجتماعية.

وأضاف آبا الخيل، أن الطفل قد أُحيل للمستشفى لإجراء الكشف الطبي عليه وعلاجه والاطمئنان على سلامته، وأُحيلت القضية إلى الجهات المختصة وفقا لنظام الحماية من الإيذاء.

وكان معلماْ في مدرسة الطفل بإحدى المدارس الابتدائية في عرعر، اكتشف آثار حروق على يده، ما دفعه ليبلغ إدارة المدرسة بذلك، ليتأكد للمدرسة تعرض الطالب لحروق متفرقة في جسده، ليتم إبلاغ إدارة تعليم الحدود الشمالية والحماية الاجتماعية.