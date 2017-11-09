العمل والتنمية تعلن نتائج التحقيقات في قضية ” طفل عرعر المحروق “
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد آبا الخيل، عن ثبوت تعرض (طفل عرعر المحروق) لحالة عنف أسري، وتم مباشرة الحالة الأسبوع الماضي من قبل وحدة الحماية الاجتماعية.
وأضاف آبا الخيل، أن الطفل قد أُحيل للمستشفى لإجراء الكشف الطبي عليه وعلاجه والاطمئنان على سلامته، وأُحيلت القضية إلى الجهات المختصة وفقا لنظام الحماية من الإيذاء.
وكان معلماْ في مدرسة الطفل بإحدى المدارس الابتدائية في عرعر، اكتشف آثار حروق على يده، ما دفعه ليبلغ إدارة المدرسة بذلك، ليتأكد للمدرسة تعرض الطالب لحروق متفرقة في جسده، ليتم إبلاغ إدارة تعليم الحدود الشمالية والحماية الاجتماعية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37580 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب من احرقه باالشكل هذا ؟؟
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1352 ] نشر منذ 3 ساعات
اضحت شبكات التواصل الا جتماعي
تويتر فيسبوك واتساب بعبع مخيف
هي صوت من لا صوت له ولكن يشترط
المصداقية في ذلك
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14024 ] نشر منذ 3 ساعات
ما شاء الله عليك يالمتحدث بصراحه ما قصرت وبذلت جهد كبير لمعرفتك انه تعرض لعنف اسري
نعرف انه تعرض لعنف اسري من الحروق اللي فيه ولكن السؤال من الجاني عليه ؟
هل هو ابوه او امه او زوجة ابوه مثلا احد معه في البيت ما هي الحكايه بالضبط
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1580 ] نشر منذ 2 ساعتين
ذهبت الرحمة والعاطفة من قلوب بعض الناس
كذلك انعدمت الاخلاق ومات الضمير
نسأل الله العافية