بالصور.. فتاة تخرب جلسة تصوير حفل زفاف صديقتها العروس

أوتاوا(صدى):

أقدمت صديقة عروس كندية ، على تخريب جلسة تصوير زفافها بقصد .

حيث نشرت ريبيكا مجموعة من الصور الغريبة مع زوجها جيمس، وظهرت فيها وصيفتها شارلين تحاول جاهدة لتخريب صور الزفاف، حيث أخذت وضعيات مختلفة وطريفة مع وشاح العروس.

وكتبت ريبيكا: ” انتظرنا أكثر من عامين على التقاط هذه الصور.. شارلين ماري لا أستطيع التعبير عن حبي لكِ ” .

واتضح أن المزحة تم تنفيذها بالتخطيط مع العروس، لكن العريس لم يكن لديه أي فكرة عما ستقوم به شارلين في حفل الزفاف الذي أقيم في ألبرتا بكندا.

ومن جانبها صرحت شارلين لصحف محلية بكندا : إنه قبل بضع سنوات تم التقاط صور لها مع ريبيكا في وضع مماثل، وقرروا القيام بشئ مشابه في الزفاف.

وأوضحت أن العريس لم يفهم المقلب في البداية، لكن بمجرد أن أدرك ما يحدث دخل في نوبة ضحك.