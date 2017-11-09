الرئيس الأمريكي يندد باختلال الميزان التجاري بين بلاده والصين

واشنطن(صدى):

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باختلال الميزان التجارى بين الصين والولايات المتحدة، مؤكدا أنه لا يلوم الصين على فائضها فى الميزان التجارى بين البلدين.

وفي ذات السياق، أبرم ترامب في الصين عقودا تجارية بقيمة إجمالية تبلغ 253.4 مليار دولار.

وقال ترامب خلال قمة مع نظيره الصينى شى جين بينج ” أنا لا الوم الصين على هذا الامر. فى النهاية من يمكنه أن يلوم بلدا على استغلاله بلدا آخر لما فيه مصلحة مواطنيه؟ “.

وأضاف ” أنا الوم بالمقابل الإدارات السابقة التى سمحت لهذا العجز التجارى الخارج عن السيطرة أن يحصل ويتعاظم “.