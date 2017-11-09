لأول مرة في التاريخ.. كولومبيا تضبط 12 طنا من الكوكايين بقيمة 360 مليون دولار

بوغوتا(صدى):

تمكنت الشرطة الكولومبية أمس الأربعاء، من ضبط أكثر من 12 طنا “كوكايين” مع أكبر عصابة إجرامية في البلاد، وتعد تلك العملية هي أكبر كمية مخدرات يتم ضبطها على الإطلاق في تاريخ حرب البلاد الطويلة على تهريب المخدرات.

وقال رئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس، إنه قُدر قيمة الكمية بحوالي 360 مليون دولار، مخزنا تحت الأرض في أربع مزارع بمنطقة لزراعة الموز في مقاطعة أنتيوكيا بشمال غرب البلاد قرب حدود كولومبيا مع بنما.

وأضاف سانتوس، أنه تم عرض الكوكايين المضبوط ” بفضل عملية للشرطة بالتعاون مع مخابرات بلدان صديقة، تحققت أكبر مصادرة لمخدرات في تاريخ البلاد “.

وربط سانتوس الكوكايين بعصابة تجارة المخدرات المعروفة باسم (جلف كلان)والتي باتت أحد أكبر التهديدات الأمنية منذ إبرام اتفاق للسلام بين الحكومة ومتمردي جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) العام الماضي.

وألقت الشرطة القبض على أربعة أشخاص خلال العملية الأمنية التي استمرت ثلاثة أيام وقادت لضبط الكوكايين.