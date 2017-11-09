بالفيديو.. فناء منزل مواطن يتحول إلى مزرعة للخضروات والفواكه
استغل مواطن فناء منزله، ذو المساحة الكبيرة وحوّله إلى مزرعة مائية لزراعة ما يحتاجه من خضراوات وفواكه.
وأظهر الفيديو، الأنواع المختلفة للخضراوات والفواكه التي زرعت في المزرعة، بوضع الجذور في الماء فقط دون وجود التربة، وبدا التنفيذ الجيد لفكرة المشروع من خلال أماكن الزرع وطريقة إيصال المياه للمزروعات عن طريق مواسير تضخها من خزان مياه.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37548 ] نشر منذ 1 ساعة
ممتاز ,, يعجبني جداً الإنسان المعتمد على الله ثم على بنات افكاره ,,
,, بارك الله له فيما اعطاه ,, آمين ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1842 ] نشر منذ 50 دقيقة
ياكل من انتاجه شي مضمون باذن الله
N&7M2[ عدد التعليقات: 491 ] نشر منذ 37 دقيقة
فكرة ممتازة لضمان خلوها من المبيدات وماء الصرف الصحي
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3263 ] نشر منذ 15 دقيقة
ما شاء الله تبارك الله ……….