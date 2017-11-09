بالفيديو.. فناء منزل مواطن يتحول إلى مزرعة للخضروات والفواكه

متابعات(صدى):

استغل مواطن فناء منزله، ذو المساحة الكبيرة وحوّله إلى مزرعة مائية لزراعة ما يحتاجه من خضراوات وفواكه.

وأظهر الفيديو، الأنواع المختلفة للخضراوات والفواكه التي زرعت في المزرعة، بوضع الجذور في الماء فقط دون وجود التربة، وبدا التنفيذ الجيد لفكرة المشروع من خلال أماكن الزرع وطريقة إيصال المياه للمزروعات عن طريق مواسير تضخها من خزان مياه.