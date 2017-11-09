هل تعود قضية ” جزر البندقية ” من جديد في ظل محاربة الفساد؟

عادل الحربي(صدى):

أكدت مصادر أن تشهد قضية المشروع العقاري الشهير بـ ” جزر البندقية ” أحد أكبر قضايا المساهمات العقارية في المملكة، تطورات متسارعة في الفترة المقبلة في ظل محاربة الفساد.

وتعود القضية من جديد بعد أن أغلق ببيع الأرض التي تقع على شواطئ البحر الأحمر بجنوب جدة، وإعادة أموال المساهمين.