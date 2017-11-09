هل تعود قضية ” جزر البندقية ” من جديد في ظل محاربة الفساد؟
أكدت مصادر أن تشهد قضية المشروع العقاري الشهير بـ ” جزر البندقية ” أحد أكبر قضايا المساهمات العقارية في المملكة، تطورات متسارعة في الفترة المقبلة في ظل محاربة الفساد.
وتعود القضية من جديد بعد أن أغلق ببيع الأرض التي تقع على شواطئ البحر الأحمر بجنوب جدة، وإعادة أموال المساهمين.
يذكر أن مشروع جزر البندقية سجل في مدينة جدة، والذي يعد من أضخم المشاريع العقارية التي تم إلغاؤها؛ بسبب قضية التزوير وتصفية حقوق أكثر من 10 آلاف مساهم، وإعادة أكثر من 1.5 مليار، حيث شارك في المساهمة مواطنون، وعدد من مواطني الدول الخليجية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37548 ] نشر منذ 1 ساعة
يمكن تعود ليش لا ..
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 291 ] نشر منذ 1 ساعة
يمكن
ضيف[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 1 ساعة
مدام في ادله قطعيه راح يأكلها الفساد والله ربي سخر الملك سلمان وولي عهده في هذه المرحلة الحازمه التي تنهض بالأمة الاسلاميه إلى القمه / كثير منهم حاولوا تشويه صورة الملك وولي عهده لكن أشرقت شمس العدل على يديهم بعد أن حاولوا تشويه صورتهم امام الشعب الوفي حفظ الله الملك وولي عهده من كل مكروه ومن شر كل من به شر شمس العدل والمساواة أشرقت في هذى البلد وغابت شمس الفساد بلا رجعه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14014 ] نشر منذ 59 دقيقة
محاربة الفساد بدأت وستشمل كل مشروع حصل به فساد ومفسدين
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1842 ] نشر منذ 41 دقيقة
سوف تعود قضية البندقيه والمسدس والرشاش ويمكن حتى المدفع بعد-السيل جاي من فوق لتحت-
فاضل[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 23 دقيقة
كانت حلما جميلا فعلا لو تحقق على ارض الواقع لكانت جوهرة وايقونة لمنطقة الشرق الاوسط في وقتها حسبنا الله على الفاسدين