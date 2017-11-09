مصرع 24 شخصًا إثر سقوط حافلة بوادٍ في باكستان

إسلام آباد(صدى):

لقي 24 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب 66 آخرون بجروح إثر سقوط حافلة ركاب بوادٍ في إقليم البنجاب الباكستاني.

وأوضح مسؤول في الشرطة الباكستانية أن الحادث وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية، ونجم عن فشل توقف الحافلة أثناء مرورها بسرعة عالية من منحنى جبلي على الطريق السريع بالقرب من بلدة كلركهار ما أدى إلى سقوطها في وادي مجاور للطريق، مضيفًا أن فرق الإغاثة هرعت إلى موقع الحادث، وقامت بانتشال الجثث ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وبيّن أن معظم ركاب الحافلة من الرجال، وكانوا متجهين من مدينة مردان إلى مدينة لاهور.