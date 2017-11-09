تونس: عملية دهس رجال الشرطة من قبل امرأة جنائي وليس إرهابي
نفت وكالة الأنباء التونسية، أن تكون واقعة الدهس من قبل امرأة في تونس ضد رجال شرطة وسط العاصمة أمس الأربعاء، فى حادثه قالت عنه الأجهزة الأمنية أنه ” ذات بعد إجرامى وليست لها خلفية إرهابية ” .
وذكر بيان لوزارة الداخلية أن ” امرأة تقود سيارة خاصة، حاولت، الأربعاء على الساعة الواحدة بعد الظهر، دهس دورية أمنية بمحيط ساحة القصبة ” .
وأكد البيان أن ” الحادثة ذات بعد إجرامى وليست لها خلفية إرهابية ” ، مشيرة إلى أن ” المرأة التى تمّ القبض عليها بعد محاولتها الفرار، كانت تمر بحالة نفسية صعبة.. ” .
وأضاف أنها ” أرادت من خلال هذه العملية لفت النظر إلى وضعيتها الاجتماعية، وفق ما أثبتته التحريات الأولية ” ، مشيرا إلى أن ” التحريات متواصلة معها ” .
وأكدت وزارة الداخلى أنه نتج عن الحادث ” تعرض ثلاثة أعوان أمن إلى رضوض طفيفة، نتيجة سقوط حواجز حديدية عليهم بفعل اصطدام السيارة بتلك الحواجز ” .
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