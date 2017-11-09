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تونس: عملية دهس رجال الشرطة من قبل امرأة جنائي وليس إرهابي

تونس: عملية دهس رجال الشرطة من قبل امرأة جنائي وليس إرهابي
تونس(صدى):

نفت وكالة الأنباء التونسية، أن تكون واقعة الدهس من قبل امرأة في تونس ضد رجال شرطة وسط العاصمة أمس الأربعاء، فى حادثه قالت عنه الأجهزة الأمنية أنه ” ذات بعد إجرامى وليست لها خلفية إرهابية ” .

وذكر بيان لوزارة الداخلية أن ” امرأة تقود سيارة خاصة، حاولت، الأربعاء على الساعة الواحدة بعد الظهر، دهس دورية أمنية بمحيط ساحة القصبة ” .

وأكد البيان أن ” الحادثة ذات بعد إجرامى وليست لها خلفية إرهابية ” ، مشيرة إلى أن ” المرأة التى تمّ القبض عليها بعد محاولتها الفرار، كانت تمر بحالة نفسية صعبة.. ” .

وأضاف أنها ” أرادت من خلال هذه العملية لفت النظر إلى وضعيتها الاجتماعية، وفق ما أثبتته التحريات الأولية ” ، مشيرا إلى أن ” التحريات متواصلة معها ” .
وأكدت وزارة الداخلى أنه نتج عن الحادث ” تعرض ثلاثة أعوان أمن إلى رضوض طفيفة، نتيجة سقوط حواجز حديدية عليهم بفعل اصطدام السيارة بتلك الحواجز ” .

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