تونس: عملية دهس رجال الشرطة من قبل امرأة جنائي وليس إرهابي

تونس(صدى):

نفت وكالة الأنباء التونسية، أن تكون واقعة الدهس من قبل امرأة في تونس ضد رجال شرطة وسط العاصمة أمس الأربعاء، فى حادثه قالت عنه الأجهزة الأمنية أنه ” ذات بعد إجرامى وليست لها خلفية إرهابية ” .

وذكر بيان لوزارة الداخلية أن ” امرأة تقود سيارة خاصة، حاولت، الأربعاء على الساعة الواحدة بعد الظهر، دهس دورية أمنية بمحيط ساحة القصبة ” .

وأكد البيان أن ” الحادثة ذات بعد إجرامى وليست لها خلفية إرهابية ” ، مشيرة إلى أن ” المرأة التى تمّ القبض عليها بعد محاولتها الفرار، كانت تمر بحالة نفسية صعبة.. ” .