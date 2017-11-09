تعرف على 3 لاعبين في الأهلي المصري يهدد بقائهم ” بن شرقي “

ماجد محمد(صدى):

تحاول إدارة نادي الأهلي المصري جاهدة في ضم نجم فريق الوداد المغربي أشرف بن شرقي، وهو ما يهدد بقاء 3 لاعبين فى الأهلي.

وأحرز بن شرقي، 5 أهداف وصنع مثلها طوال مشوار فريقه في البطولة، ويجيد بن شرقى اللعب فى جميع مراكز الهجوم نظراً لقدرته على اللعب بكلتا القدمين بنفس الكفاءة وتميزه بالسرعة والقوة والتسديد المُحكم.

ويهدد تعاقد الأهلى مع بن شرقى بقاء 3 لاعبين فى خط هجوم الأهلى، خاصة أنهم كانوا قاب قوسين أو أدنى من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وهم ” ميدو جابر ” الذي تلقى أكثر من عرض خليجى مؤخرا، وعمرو بركات الذي لم يحصل على أى فرصة للمشاركة الأمر الذى جعله محط أنظار العديد من الأندية أبرزها بيدفيست الجنوب أفريقى وإنبى، وأخيرا صالح جمعة الذى تلقى عرضاً سعودياً خلال الساعات الماضية تمهيداً للرحيل عن الأهلى، خاصة أن صانع الألعاب الدولى يواجه أزمة مع مدير الكرة سيد بد الحفيظ بسبب خروجه عن النص بشكل متكرر.